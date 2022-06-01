США, Великобритания и Германия в общем заявлении поддержали передачу Украине MLRS

Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о поддержке Украины, в котором обязались предоставить реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ со ссылкой на сайт Пентагона.

«Соединенные Штаты, Великобритания и Германия глубоко привержены поддержке Украины в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на Донбасс, где она ведет систематические ракетные и артиллерийские обстрелы дальнего радиуса действия как оборонных украинских военных позиций, так и гражданской инфраструктуры», – говорится в заявлении.

Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS).

Украина обратилась с конкретной просьбой о предоставлении такой возможности, которая позволит Вооруженным силам Украины вести точный огонь по силам оккупантов на расстоянии около 70 километров.

1 июня США объявили о предоставлении четырех артиллерийских ракетных систем высокой мобильности M142 (HIMARS) и боеприпасов GMLRS. 6 июня Великобритания объявила, что предоставит три пусковые установки M270 MLRS с боеприпасами GMLRS.

«На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS из запасов Бундесвера», - отмечается в сообщении.

Напомним, как в ОП заявили, что в случае получения MLRS и другого оружия Украина сможет деблокировать Черное море.