«Кукушка едет»: На Херсонщине оккупанты боятся вылезать из окопов и даже в старушках видят полковников и корректировщиков

Российские оккупанты на Херсонщине страдают от ВСУ: не вылезают из окопов, седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.

Об это свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, перехваченные СБУ.

– Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии, – говорит оккупант другому.

А на советы коллеги о том, как нужно воевать с украинцами, выдает порцию пропагандисткам штампов и в конце концов иронически советует тому позвонить Володьке Путину. Потому что на самом деле шансов продвинуться на юге Украины у них нет: