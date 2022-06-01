ФБР расследует, как в российской военной технике оказались американские микросхемы

Федеральное бюро расследований вместе с Министерством торговли США начали расследовать факты появления американских чипов в российской военной технике, участвующей в войне против Украины.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на The Washington Post.

В отчете организации Conflict Armament Research (CAR) говорится, что исследователи обнаружили в российской технике компоненты, произведенные 70 разными компаниями, базирующимися в США и Европе. В частности, речь идет о западных компонентах в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании.

Следует заметить, что многие микросхемы были изготовлены до того, как США ужесточили экспортные ограничения после оккупации россией Крыма в 2014 году, но часть оборудования была изготовлена ​​в 2020 году.

При этом группа исследователей из британского Королевского института объединенных вооружений обнаружила в российской технике в Украине компьютерные микросхемы 12 американских компаний, включая Intel, Analog Devices, Texas Instruments и Onsemi.