Украина сама решит, когда остановить войну и заключить мир, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Украина сама будет определять, на каких условиях будет заключен мир с рф.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- Поскольку сегодня в Украине бурлит война, которая каждый день приносит тяжкие жертвы и страдания, я уверяю, что сделаем все, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу, сама делать выбор. Именно Украина будет решать, в какой момент прекращать войну, в какой момент садиться за стол переговоров, - заявил Макрон. - Украина будет решать, на каких условиях она будет строить мир.

Ранее Эммануэль Макрон в Ирпене выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.