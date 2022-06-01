Российский шпион пытался проникнуть в Международный уголовный суд, который расследует военные преступления рф

Офицер российской военной разведки пытался проникнуть в состав Международного уголовного суда (МКС) в Гааге. Он подал свою кандидатуру на роль стажера МКС под фальшивым бразильским паспортом.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Службу всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

Как сообщили в AIVD, мужчину уже даже наняли на работу, однако впоследствии арестовали. Генеральный директор Службы общей разведки Эрик Акербум отметил, что арестовать офицера разведки «такого калибра» удается редко, однако если бы он начал работу в МКС, то потенциально мог бы представлять очень большую угрозу.

- Он мог иметь доступ к информации и людям, которые очень интересуют ГРУ. А также он мог бы влиять на уголовные дела в рамках МКС, - рассказал Акербум.

Отметим, что Международный уголовный суд расследует, в частности, военные преступления, совершенные россией в Украине.

Офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой, хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов. Шпион использовал хорошо продуманное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с россией и с ГРУ.

Офицер такого рода больше известен как «нелегал»: офицер разведки, прошедший длительную и глубокую подготовку. Из-за их псевдонима нелегалов трудно обнаружить, и они часто остаются незамеченными, что позволяет им осуществлять разведывательную деятельность. На данный момент 36-летнего россиянина отправили обратно в Бразилию, где он до сих пор находится под стражей для рассмотрения уголовного дела против него.