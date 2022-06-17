Оккупанты планируют с 1 сентября подчинить Запорожскую АЭС Росатому

Российские оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции, что намерены с 1 сентября подчинить станцию Росатома.

Об этом сообщает Энергоатом.

«Оккупанты продолжают мутить воду на Запорожской АЭС и в Энергодаре. Рашистские захватчики не перестают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарам», - говорится в сообщении Энергоатома.

Сообщается, что 15 июня один из представителей оккупационных властей по имени Александр Геннадьевич с позывным «Волга» сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

«В очередной раз подчеркиваем: это заявление не имеет никакого отношения к реальности, никакого контроля над работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет. Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временный захват российскими военными никак не означает передачу станции стране-агрессору», – заявляют в Энергоатоме.

Энергоатом поблагодарил каждого из работников ЗАЭС за мужество, выдержку и самоотверженную работу в сложных условиях.

«Продержитесь еще немного, наша общая Победа не заставит себя ждать! И помните: ЗАЭС и Энергодар – это Украина!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кафиры превратили Запорожскую АЭС в военную базу.