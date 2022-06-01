Президент Зеленский поручил проверить оборону в четырех областях на случай вторжения из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание ставки Главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет «Украинская правда».

- Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка Верховного Главнокомандующего… Вчера Президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных рф, какие планы. Все это находится на контроле нашего Президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

- В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны, - сказал Данилов.

Секретарь СНБО не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.