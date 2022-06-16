Мирные переговоры не ведутся из-за позиции рф, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры об окончании войны не ведутся из-за позиции рф, которая продолжает наносить удары по Украине.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Все мировые лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну следует завершать. Мы продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность, - отметил Зеленский.
Он напомнил, что во время визита в Киев президентов Франции, Румынии, премьера Италии и канцлера Германии была воздушная тревога.
- Когда сегодня четыре лидера приехали в Киев, это совпало с началом воздушной тревоги. россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов – ради всех украинцев и ради всех в Европе, - сказал Президент Украины.