Мирные переговоры не ведутся из-за позиции рф, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры об окончании войны не ведутся из-за позиции рф, которая продолжает наносить удары по Украине.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Все мировые лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции россии, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну следует завершать. Мы продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность, - отметил Зеленский.

Он напомнил, что во время визита в Киев президентов Франции, Румынии, премьера Италии и канцлера Германии была воздушная тревога.