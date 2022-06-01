ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская ПВО сбила российский беспилотник-«невидимку»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 16 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 17 июня.

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00:25 Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

Об этом сообщает «Новое время».

У французского лидера спросили, существует ли на Западе негласная договоренность об ограничениях на поставки современных танков Украине.

- Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе, - ответил Макрон.

00:12 Украинская ПВО сбила новый российский беспилотник-«невидимку» «Мерлин-ВР».

Об этом сообщил Павел Кашчук.

«И это не шутки. По задумке производителей, гибридный двигатель должен был обеспечивать в том числе бесшумное перемещение самолета при выполнении боевых задач», - сообщил он.

00:11 Видео боевой работы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.