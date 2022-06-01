Война на Николаевщине: По Николаеву нанесли ракетный удар

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 16 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 17 июня, происходящими на территории Николаевской области.
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07:29 По предварительной информации, оккупанты нанесли по городу удар несколькими ракетами. На месте падения пожар.
06:58 В Николаеве прогремели два взрыва.