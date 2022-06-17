«Избиение и пытки током»: СМИ узнали, через что проходят украинцы в российских «фильтрационных» лагерях

Украинцы, которые попадают в российские «фильтрационные лагеря» на оккупированных территориях, подвергаются пыткам, побоям и допросам.

Об этом сообщает «УП».

Украинцы, пытающиеся уехать из оккупированных российскими оккупантами городов, не могут этого сделать, не пройдя через процесс, который называют «фильтрацией».

У людей изымают телефоны и изучают аккаунты в соцсетях, раздевают, внимательно рассматривают тело, проверяют татуировки, а также ищут синяки на плечах и пальцах, которые могли остаться от применения оружия.

Все, что кажется проверяющим подозрительным, может привести к избиению или даже пыткам током, рассказывают мирные жители. Многих силой отправляют в россию.

«Один мужчина рассказал, что удалил из телефона все файлы, хотя потом оккупанты через компьютер пытались восстановить. Однако он сообщил, что соцсети почистить не успел – в Мариуполе отключили интернет. У него нашли видео в Инстаграм, где он писал: «Президент, которым мы можем гордиться. Направляйтесь домой с вашим военным кораблем!». Его за это избили», - поделились в сообщении.

У другого украинца, учителя истории, нашли в телефоне слово «рашист» – он также повергся избиению, в том числе и ногами. Затем его назвали тем, кто распространяет проукраинскую пропаганду, спрашивал о «событиях 2014 года», когда рф аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. У него спрашивали, согласен ли он, что это была «гражданская война в Украине», затем нашли фото книжной обложки с буквой «Г» и подумали, что это о Гитлере.

После этого учителя перевели в тюрьму, где он насчитал в камере с четырьмя двухэтажными кроватями, он насчитал 24 человека. Через несколько дней его отпустили на подконтрольную Украине территорию.

Еще один мужчина видел в палатке для допросов в Безымянном людей со связанными за спиной руками, которых избивали.

«Люди сообщают, что солдаты пытают украинцев в обморок – ударами и током. Многие отпускаются только если они согласятся выехать в россию», - добавили в сообщении.

В фильтрации существует еще помещение, которое называют клеткой. Люди там не получали ни воды, ни еды, а в туалет ходили в углу, у всех на виду. Один из бывших заключенных считает, что оккупанты пользовались механизмом фильтрации, «чтобы показать свою абсолютную силу».

Некоторые из тех, кого послали в Россию, смогли уехать в другие страны, а в некоторых случаях вернуться в Украину.