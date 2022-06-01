Возле Лисичанска тела убитых оккупантами мирных жителей хоронят в братской могиле – захоронение нет возможности закопать уже третий месяц

На окраине прифронтового Лисичанска уже третий месяц хоронят тела гражданских погибших украинцев в братской могиле.

Об этом сообщает газета The New York Times.

«Братская могила на окраине этого восточноукраинского города остается незакопанной. Тела в ней пахнут смертью на теплом летнем ветре. Погибшими являются мирные жители, которые погибли в результате обстрелов последних месяцев в городах Лисичанск, Северодонецк и Рубежное», - пишет издание.

Всего в могильной траншее собраны тела около 300 украинцев, у которых не нашлось родственников, которые могли бы их похоронить.

Военные говорят, что в могилу складывают тела с апреля, а не закапывают из-за отсутствия техники, которая вся задействована на рытье окопов.

The New York Times отмечает, что установить количество погибших мирных жителей в Лисичанске и Северодонецке точно невозможно, поскольку в этом районе постоянно продолжаются бои.

Лисичанск, промышленный город, в котором до полномасштабного вторжения рф жили около 100 тысяч человек. Сейчас он в значительной степени отрезан от внешнего мира, без сотовой связи и электричества. По оценкам местных властей, в городе остается 40 тысяч человек, хотя точное число узнать невозможно.