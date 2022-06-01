Разрушенные жилые дома, спорткомплекс и жертвы: Последствия ракетного удара по Николаеву

Утром, 17 июня, русские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву – попали в инфраструктурные объекты и жилые дома.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Удары произошли около 6:45 утра. Оккупанты выпустили по городу несколько крылатых ракет – они попали в спорткомплекс и жилой квартал.

Пострадало пять жилых домов – четыре пятиэтажных и один двухэтажный дом. По информации главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате попадания ракет по жилым домам погибло два человека – он находился в автомобиле. Еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Все пять домов очень сильно пострадали от ракеты и ее обломков. Везде выбиты окна, на последних этажах от жилых комнат практически ничего не осталось. В квартирах повреждены стены, кое-где по перекрытиям пошли трещины.

Кроме того, в нескольких квартирах возникли пожары. Местные жители в шоковом состоянии – на момент 9 утра они, вместе со спасателями и полицией, заходили в домах и пытались убирать то, что осталось от их квартир.

Один из местных жителей в эту ночь не ночевал дома. Оконная рама с самим стеклом в результате взрывной волны оказалась на его кровати – прямо на подушке.

— Если б я сегодня ночевал здесь, меня бы не было бы. Мне бы отрубило голову вот этим окном. Что вылетело отсюда. Это счастье, что мы сегодня здесь не ночевали. Я бы остался без головы. А говорят, они по цивильным не стреляют. Сволочи! – рассказал местный житель.

Возле разрушенных жилых домов уже работают бригада быстрого реагирования, которая разбила палатку на месте происшествия, спасатели, а также криминалисты – они фиксируют очередные факты военных преступлений российских оккупантов.

фото раненой местной жительницы

Также ракета попала в спорткомплекс, который сильно пострадал. Наружные стены сохранились, но внутри все разрушено.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщают, что в общей сложности, к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в области до сих пор есть потенциальные коллаборанты, их высчитывают спецслужбы. Однако, есть и такие, которые сейчас ведут себя тихо, и с ними пока ничего нельзя сделать.