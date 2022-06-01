Украина с 1 июля вводит визовый режим для российских граждан, – Зеленский

С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан рф.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства написал, что в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

«И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», - сообщил Зеленский.

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, Украина введет визовый режим въезда для граждан россии с 1 июля 2022 года.