Замазеева заявила, что БФ «Світлі справи» поможет николаевцам, которые пострадали от ракетного удара, установить окна и двери

Благотворительный фонд «Світлі справи» поможет жителям разрушенных в результате ракетного удара домов установить окна и двери.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая является руководительницей фонда.

Как известно, утром, 17 июня, русские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву – попали в инфраструктурные объекты и жилые дома.

«Сегодняшнее утро не хорошее… Все в «лучших традициях» рашистов… Утром, когда люди спят, ударить по домам мирных жителей. В результате утреннего удара по Николаеву повреждено более 10 жилых домов и объект инфраструктуры», - написала глава облсовета.

Она сообщила, что провела совещание с мэром города. В итоге, в фонде приняли решение о том, чтоб помочь жителям, чьи дома пострадали, компенсировать часть разрушений.

«Провели оперативное совещание с мэром города и соответствующими службами. Определили первоочередные потребности и шаги по ликвидации последствий обстрелов. Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») поможет пострадавшим одного из микрорайонов в закупке и установке поврежденных окон и 100 дверей», - сообщила Замазеева.

Также она добавила, что волонтеры Гуманитарного штаба «Світлі справи» уже снабжают пострадавших питьевой водой и горячей едой от Международной гуманитарной организации«World Central Kitchen».

«Благодарим наших спасателей, медиков и рабочих коммунальных служб, которые под обстрелами продолжают тушить пожары, спасать людей и ремонтировать поврежденные объекты инфраструктуры», - добавила Замазеева.

Напомним, В Николаев прибыла команда Международной гуманитарной организации World Central Kitchen, которая будет готовить 10 тысяч горячих обедов ежесуточно для горожан.