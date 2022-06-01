В боях за Северодонецк погиб британец – прикрывал отход своих товарищей

Джордан Гетли, бывший британский солдат, погиб, спасая свою группу от русских оккупантов в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на эфир телеканала ITV News.

Военный инженер, ветеран канадской армии Антон вместе с Джорданом Гетли защищали Украину в составе специального подразделения Международного легиона, которое находится под руководством ГУР МО Украины.

Во время битвы за Северодонецк отряд Гетли вступил в бой с российским спецназом, который вел наступление под прикрытием танков.

«Было много артиллерии, много бронетанковых подразделений, мы вступили в контакт с подразделениями русского спецназа, Джордан остался в опасном здании, чтобы обеспечить нам прикрытие огнем. К нам приближался танк Т-72, ​​и шансы на выживание были минимальными», – рассказывает Антон.

Защитник Украины также рассказал, что прикрытие Джордана позволило группе отойти в безопасное место и продолжать выполнять боевое задание. Находясь под шквальным огнем русских войск, спецназовцы вынесли тело воина подальше от российских войск. Разведчики знали, что Джордан тоже никогда бы не оставил на поле боя ни одного из них.