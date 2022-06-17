Житель Николаевщины рассказал, как оккупанты угрожали ему расстрелом: «20 человек забежало, выламывали двери»

Жители села Виноградовка в Баштанском районе Николаевщины рассказали о мародерстве и издевательствах со стороны российских оккупантов.

Рассказ жителей Виноградовки опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Одного из мужчин оккупанты дважды задерживали – сначала из-за сейфа с охотничьим оружием, а потом из-за красно-черного флага.

- 20 человек забежало сразу и кричат, ногами выламывают двери… Поставили меня под акацией два часа под автоматом держали, говорили «Мы тебя расстреляем»… Посадили меня на БТР спереди как свадебную куклу и повезли катать по всему селу, чтобы люди видели. Немного помучили и отпустили, - говорит мужчина.

Жительница села рассказала, как оккупанты устроили беспорядок в ее доме, где они жили некоторое время (женщина покинула дом во время оккупации). Также российские захватчики украли одежду у родственника женщины.

Представитель теробороны рассказывает, что возле села было большое скопление российской техники. Когда оккупантов выгнали, в окрестностях обнаружили их блиндажи и окопы. ВСУ нанесли удар по оккупантам, предполагают, что в районе этого и соседнего села уничтожили около 100 россиян.