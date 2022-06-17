Назначенному оккупантами «главе» Скадовской РГА и его «заместительнице» объявили подозрение

Гражданину рф и гражданке Украины, которых оккупанты назначили на руководящие «должности» в Скадовске объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационной деятельности (часть 3 статьи 110, часть 5 статьи 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, гражданин россии, длительно проживавший в городе Скадовск, во время оккупации региона вступил в преступный сговор с представителями страны-агрессора с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. С этой целью он занял должность так называемого «председателя» Скадовской районной военной администрации.

В свою очередь гражданка Украины добровольно заняла должность так называемого «первого заместителя» Скадовской районной военной администрации.

Подозреваемые активно занимаются подбором других работников оккупационного органа и подчиненных учреждений и организаций. Кроме того, действуя в интересах страны-агрессора, они призывают жителей региона подчиниться оккупационным войскам, выражают поддержку действий захватчиков, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области.

Как сообщали пропагандистские ресурсы, должность «главы» администрации занял Сергей Швайко, которые раньше работал в строительной отрасли. Его «заместителем» стала Татьяна Калиновская, которая работала в местной школе.