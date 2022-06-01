В Сухопутных войсках рассказали, сколько бронетехники и артиллерии потеряли ВСУ

Командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко раскрыл потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии.

Об этом он рассказал в интервью журналу National Defence, пишет «Бабель».

По словам Карпенко, Украина уже потеряла 400 танков, 1300 бронемашин и 700 единиц артиллерии. Командующий добавил, что потери техники составляют «30-40, иногда до 50% в результате активного боя».

Карпенко также объяснил, что, чтобы полноценно прикрыть всю линию фронта, где проходят активные бои, Украине нужно полноценно оснастить 40 бригад. На эти 40 бригад в общей сложности нужно 4 тысячи боевых машин пехоты, 1200 танков и почти 2,2 тысячи артиллерийских систем.