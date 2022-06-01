Семьям бойцов роты полиции спецназначения, которые погибли при обороне Николаева, вручили госнаграды

17 июня женам бойцов полиции особого назначения роты «Николаев», которые погибли при обороне города, передали государственные награды.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 26 февраля, защищая наш город от вражеских войск, бойцы роты полиции особого назначения «Николаев» вместе с коллегами и военными проявили исключительный героизм и храбрость. Во время боев погибли двое спецназовцев – лейтенант Юрий Кравченко и капитан Ярослав Лукьяненко.

Героизм николаевских полицейских государственными наградами отметил Президент Украины. Соответствующим указом посмертно капитан полиции Ярослав Лукьяненко и лейтенант полиции Юрий Кравченко награждены орденами «За мужество» ІІІ степени.

- Знаю, что в такой момент слова лишние, ведь ваши мужчины и наши коллеги – это герои, отдавшие самое дорогое – свою жизнь. Мы вместе с вами всегда будем помнить их и их героизм, – отметил глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

Напомним, как в Николаеве полицейские батальона особого назначения «Тавр» (бывшее спецподразделение «Николаев») посетили семьи погибших коллег, защищавших наш город от вражеского вторжения россии.