Украинские активы «Татнефти» передали в управление государства – агентству АРМА

В Украине активы группы компаний российской «Татнефти» переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для мер по управлению ими.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Напомним, что 31 мая в рамках уголовного производства арестовали движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний «Татнефть», которая поставляет нефтепродукты для нужд министерства обороны рф.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. Общую стоимость активов оценивали в 2 миллиарда гривен.