«Устроили адский смерч»: Николаевские морпехи показали, как уничтожали позиции оккупантов с бронетехникой

Николаевские морские пехотинцы показали, как уничтожали позиции оккупационных войск на границе с Херсонщиной.

Видео опубликовано на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Адский смерч» устроили морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на враждебных позициях. Результатом слаженного взаимодействия аэроразведки и артиллерии стало уничтожение командно-наблюдательного пункта, узла связи, трех бронетранспортеров и взвода живой силы оккупантов. Украинская земля всегда будет палаты под ногами нечисти! Слава морской пехоте!» – говорится в сообщении.