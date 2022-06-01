Оккупанты жалуются, что командование убегает в рф, а они нигде не числятся: «Командир сказал, что мы здесь мясо»

Русские оккупанты жалуются на то, что их командование сбегает в рф и отказывается воевать, а сами они не числятся как военнослужащие, находящиеся в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, который публикует Служба безопасности Украины.

Рашист рассказывает своей жене о том, что командиры отказываются воевать. Некоторые ссылаются на проблемы с сердцем. Если не присылают новых командиров, то военнослужащих отправляют домой, на что оккупант и рассчитывает. По его словам, командиры используют их как «мясо», а сами они нигде не числятся.

«-Наше командование уехало… Ну, не уехало, короче, побросали оружие, говорят: «Мы воевать не пойдем». Их будут менять, если их не поменяют, то нас отвезут домой. Один из начальства вообще в россию с*ебался. -Ах*еть. -(…) говорит: «Я вообще не пойду воевать, у меня сердце». -И у тебя сердце и тоже поджелудочная, у кого-то ноги и еще что-то. Ну если и так, то оно и так, все, что не делается, все к лучшему. Домой быстрее приедешь. Только ты там не вздумай никуда уходить. -Не-не. Если будут вывозить домой, то бл*ть. Я лучше приеду домой, а там х*й вернусь. Мы нигде не числимся. Нигде. Как сказал командир: «Мы здесь мясо. Отвлекающий маневр». Мы даже в россии не фиксируемся, что мы здесь находимся. -Ах*еть».

Напомним, российские оккупанты на Херсонщине страдают от ВСУ: не вылезают из окопов, седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.