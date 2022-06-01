Украина просит у Великобритании защиту от российских ракет

Президент Владимир Зеленский обговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вооруженные потребности Украины, в частности, защиту от российских ракетных атак.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов наносится российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории, – заявил Президент.

Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории, пишет «Европейская правда».

- Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил Президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны, – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.