Бывший глава внутренней безопасности СБУ Наумов мог сотрудничать с рф и передать информацию о ЧАЭС

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщает проект «Схемы» («Радио Свобода») со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В настоящее время в ГБР расследуют уголовное производство по факту возможной государственной измены Наумова.

«Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера», – говорится в ответе на запрос журналистов.

До прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Он – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.

В деле по «возможным фактам совершения Наумовым государственной измены» сотрудники ГБР провели обыски по адресам «лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну».

«В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны-агрессора», – отметили в ведомстве.

Перед началом полномасштабного вторжения армии рф Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше. Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием ГБР, начатым по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), в котором фигурирует Наумов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания. В июне Наумова задержали в Сербии.