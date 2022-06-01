Из российского плена освободили парамедика «Тайру», - Зеленский

Из плена российских оккупантов освободили медика Юлию Паевскую («Тайру»).

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Особенно рад сообщить, что освобождена «Тайра» – украинский медик и волонтер Юлия Паевская, она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей, и чтобы получить еще больше позитивных решений для Украины, - сказал Зеленский.

Напомним, что «Тайра» помогала раненным украинским бойцам и жителям Мариуполя, но в марте попала в плен к оккупантам.