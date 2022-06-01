Большинство водоемов на освобожденных территориях опасны из-за заминирования, - МВД

Большинство водоемов в освобожденных областях Украины опасны для купания из-за возможного заминирования.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает «Укринформ».

- Большинство водоемов Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей опасны... Совместно с местными властями ГСЧС определяет: здесь проводился осмотр и можно уже купаться, если, например, там не проходили боевые действия. Но там, где велись боевые действия, будет долгое разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, которого у нас очень мало. Речь о подводных дронах, - сказал Монастырский.

Он отметил, что Украина обратилась по этому вопросу к международным партнерам, и те согласны помогать и специалистами, и техникой.

Министр добавил, что в большинстве мест в Одессе купаться опасно из-за наличия минных полей, которые будут разминироваться долгое время. В то же время он подчеркнул, что разминирование под водой является очень сложной процедурой.