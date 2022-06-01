ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Славянск готовится к обороне от оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 18 июня.

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00:43 Славянск готовится к наступлению оккупантов, заявил городской голова Вадим Лях, пишет «Зеркало недели».

- Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города, - заявил Лях.

Он добавил, что в результате обстрелов в городе зафиксированы первые случаи гибели мирных жителей.

00:17 Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили две боевых машины пехоты оккупантов из современного отечественного ПТРК «Стугна-П». Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск.

00:11 Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и 35 БМП.

Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, передает «Европейская правда».

По его словам, в настоящее время Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент.

По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктажем или обучением для украинских войск на словенской земле.