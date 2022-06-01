Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 57 оккупантов с боевой техникой

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:24 Противник в нашей операционной зоне продолжает оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. Имеющимися силами активных действий проводить не решается, новых ударных группировок не создает. Коварную тактику ракетных ударов продолжает использовать как средство боевого и психологического давления и на силы обороны, и на мирных жителей, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Нашими силами, в том числе ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесены два авиационные удары.

Подтверждены потери врага в количестве: 57 рашистов и 18 единиц техники, среди которых танк Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино», гаубица «Мста-Б», самоходная пушка «Гиацинт», три многоцелевые бронированных тягача, 9 единиц автомобильной и бронированной техники. Также уничтожен очередной полевой склад боеприпасов. Остальные потери уточняются.

В ОК «Юг» отметили, что днем, кроме ракетного удара по Николаеву, противник днем совершил еще и артиллерийский обстрел пригорода не менее десятью 152-мм снарядами. Существенных разрушений и потерь среди населения нет.