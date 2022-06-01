В Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности замглавы райсовета Мезину, которую подозревают в сотрудничестве с оккупантами

Татьяна Мезина В Баштанке депутаты не смогли отстранить от должность заместителя главы районного совета Татьяну Мезину, которую подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу Баштанского районного совета Наталью Олейник.

Как известно, замглавы райсовета Татьяне Мезиной объявили подозрение в коллаборационной деятельности (часть 6 статьи 111-1 УК Украины). По данным СБУ, Мезина продолжает находится во временно оккупированной Снигиревке.

15 июня в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание постоянных комиссий районного совета и 11-я сессия Баштанского районного совета. Рассматривался проект решения «О рассмотрении обращения депутатов Николаевского областного совета в правоохранительные органы и в Баштанский районный совет Николаевской области относительно действий Татьяны Мезиной».

Во рассмотрения вопроса о прекращении работы Мезиной и обращение в правоохранительные органы относительно ее деятельности из 22 депутатов двое воздержались: Людмила Луценко («Наш край») и Людмила Маковенко («ОПЗЖ»).

– Относительно решения депутатов, которые воздержались трудно сказать, это их решение. Возможно, после ознакомления с содержанием письма Мезиной, возможно, из своих каких-то соображений Людмила Луценко и Людмила Маковеенко приняли такое решение. Маковеенко сказала, что нет веры тому, что в прессе и в соцсетях пишут, пусть разбираются правоохранительные органы. А как будет заключение правоохранительных органов, потом будем мы решать. Вот так было, а против самого обращения никто не был, - рассказала глава Баштанского районного совета Наталья Олийнык.

По ее словам, повторно этот вопрос выноситься не будет.

Депутат Баштанского районного совета Владислав Дмитриев выразил недовольство решением.

– Сегодня райсовет себя изжил, не вижу большой роли этой ветви власти. Для меня это просто непонятная позиция. У человека есть подозрения от правоохранительных органов, сотрудничает с оккупантами и не хватает голосов поддержать обращение. И я не мог даже подумать, что это может произойти, - говорит депутат.

Напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что замглавы Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии «ЕС» и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко.

Позже в ГУР МО сообщили, что русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко.