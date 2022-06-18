В Украине нужно разминировать 270 тысяч квадратных километров – это займет годы

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, в Украине на данный момент нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров.

Об этом глава МВД сообщил в эфире телемарафона, передает пресс-слуб ведомства.



- Если говорить о количестве, то сегодня мы понимаем, что нужно разминировать примерно 270 тысяч квадратных километров. Это включая оккупированные территории. Простыми словами, должна быть разминирована дорога между населенными пунктами, полностью разминирован населенный пункт, придомовые территории, а также территории вокруг населенных пунктов. Но полное разминирование, которое включает в себя дороги, лесополосы, водоемы, займет годы, - сообщил Монастырский.

По его словам, МВД ориентирует подразделения ГСЧС на проведение первичного оперативного разминирования в течение года.

Относительно купания на пляжах министр предупредил, что в большинстве водоемов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях купаться опасно из-за взрывных устройств. Местные власти самостоятельно определяют, можно ли купаться в тех или иных водоемах. Также он подчеркнул, что для исследования водоемов нужно особое профессиональное оборудование, которого в Украине немного.

- Мы обратились к нашим международным партнерам-коллегам из Евросоюза. Они будут нам помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, – добавил Монастырский.

Министр заверил, что в Украине задействован европейский механизм гражданской защиты: «Мы получаем все необходимое оборудование и одежду для спасателей. Относительно пиротехнической техники это очень специфическая техника, которая стоит миллионы евро. Сегодня мы ведем переговоры с Великобританией, Францией и Италией».

Поэтому глава МВД призвал украинцев пока не посещать водоемы из-за минной опасности.