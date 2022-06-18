В Херсоне утром подорвали автомобиль с перешедшим на сторону оккупантов начальником колонии

В Херсоне ликвидировали начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Об этом сообщил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

«Только что в Херсоне ликвидирован Евгений Соболев - начальник 90-й исправительной колонии, который перешел на сторону оккупантов - интересно, кто же его уничтожил?» - написал Шевченко, опубликовав видео с места события.

В то же время, по информации местного паблика «Ху*вый Херсон», приблизительно в 9 утра был слышан взрыв в районе Таврика.

«На Сенявина заминировали машину. Она взорвалась — в соседних домах вылетели стекла. На месте скорая и люди в форме», - говорится в сообщении.

Как известно, 5 мая Соболеву заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Он организовал на территории колонии склады, куда поставляют российское продовольствие, снимают с него маркировку рф и отправляют на продажу в Херсонской области.

Также Соболев распорядился предоставить беспрепятственный доступ на территорию колонии российским оккупантам, где обеспечил им места отдыха и медицинскую помощь. Также, оказывая содействие оккупационным войскам, он привлекал осужденных к ремонту вражеской техники.