В Буче нашли телефон местного жителя, который выжил при массовом расстреле - оккупанты звонили с этого телефона домой

Там мужчин заставили снять ботинки и куртки. Поставили на колени, некоторым завязали руки. Одного из задержанных, 28-летнего Виталия Карпенко, застрелили сразу — Иван Скиба видел это. Скибу и еще одного мужчину, Андрея Вербового, завели в здание, Ивану надели ведро на голову, начали стучать по нему прикладом и кирпичом. Что стало с Вербовым, Скиба догадывается: больше он не слышал его голоса; скорее всего, его убили.

«После этого меня снова вывели, поставили на колени, — вспоминает Скиба, которого вернули к задержанным. — Военные решали между собой, что с нами делать, один сказал: „Еб*шь их, только отведи [куда-нибудь], чтобы тут не валялись“». Одного из пленников отпустили, потому что, как говорит Скиба, тот «смалодушничал» и признался, что состоял в теробороне. Сейчас он находится под следствием, украинские власти обвиняют его в госизмене.

Остальных мужчин повели за угол дома; Скиба вспоминает, что военных было двое, они выглядели очень молодо. Далее мужчин поставили лицом к стене и началась стрельба. Скиба помнит слова одного военного: «Все, п*здец вам, бл*дь, бандеровцы!» Пуля прошла по касательной, задев бок Ивана, он рухнул на землю. «Достреливали, добивали тех, кто подавал какие-то признаки жизни». Скиба упал рядом с мертвым мужчиной, который уже лежал на земле до их прихода: «Я старался не дышать, только пар шел изо рта».

Когда все стихло и военные ушли, Иван смог освободить замотанные скотчем руки. «Я был без обуви, поэтому снял ботинки с убитого хлопца, который лежал там еще до нас». На страшной фотографии, которую сделали журналисты после ухода россиян из Бучи, лежит семь тел.

Скиба побежал с места расстрела — перелез через три забора и оказался в частном доме, в котором уже побывали оккупанты. В доме все было перевернуто вверх дном. Он нашел куртку, шапку и спирт — смог обработать раны.

На 10–20 минут Иван прилег на диван, пытаясь согреться, но этому помешали военные, которые вновь ворвались в дом. «Я сказал, что я хозяин дома, семья эвакуировалась. Лицо у меня было в крови, сказал — что-то прилетело».

Военные снова отвели Ивана в штаб в 144-м доме, где ему оказали медицинскую помощь, а после привели в бункер, где прятались от обстрелов около 200 мирных жителей.

7 марта российские военные вывели всех наружу. Сначала отпустили женщин и детей. Потом мужчин. «Нам сказали: „Мы пришли вас освобождать!“ Что-то типа: мы классные ребята, не берите в руки оружие, мы вас отпускаем. Я думаю, бункер понадобился им самим, чтобы прятаться от обстрелов», — рассказывает Скиба.

Иван пошел в дом, где в подвале прятались его жена и дети. Всей семье удалось эвакуироваться сначала в Киев, потом во Львов. Во Львове Ивану выдали бумагу о том, что он не годен к военной службе и ему рекомендуется реабилитация. Так его выпустили за границу.

Теперь Иван Скиба находится в Польше: его, как и других украинских беженцев, приютил в своем доме польский пенсионер с украинскими корнями Войцех Окоинский. «Я сейчас прохожу реабилитацию, — рассказывает Скиба. — Зубы лечу, они мне понадавали по зубам, некоторые повыбивали».

«Колян, это Леха. Жив, здоров»

С изъятого или, проще говоря, украденного телефона Ивана Скибы 4 марта звонили по трем десяткам российских номеров. Список вызовов опубликовал телеграм-канал Bucha Live.

Нам удалось установить, что с телефона Скибы в Россию звонили псковские десантники, некоторые по нескольким номерам сразу. Это не первое свидетельство того, что к преступлениям в Буче могут быть причастны военнослужащие из псковских в/ч 32 515 и 74 268, то есть из 104-го и 234-го десантно-штурмовых полков. Об этом писала газета The New York Times, ссылаясь на данные, предоставленные Службой безопасности Украины. Агентство Reuters также опубликовало доказательства присутствия псковских десантников в Буче.

«Важные истории» нашли восемь военных из Пскова, которые, скорее всего, использовали украденный телефон для звонков домой. Как минимум троих из них уже нет в живых.

Алексей Вишневский

Четвертого марта в 16:41 с телефона Ивана Скибы было отправлено СМС-сообщение: «Колян, это Леха. жив здоров напиши Алине» (здесь и далее мы сохраняем особенности речи. — Прим. ред.). Адресатом сообщения был Николай Олесов, сержант, заместитель командира взвода из Пскова (судя по тому, как он записан в телефонах у других людей). Видимо, Алине «Леха» сам не дозвонился.

Среди звонков мы обнаружили исходящий на номер Алины Вишневской, мастера по маникюру из Пскова. Из ее социальных сетей ясно, что она состоит в браке с «Лехой» — 26-летним Алексеем Вишневским. На аватарках в профилях Алины и в одном из профилей Алексея, в котором он называет себя Аркадием Корнеевым, молодые люди целуются.

Местом работы Вишневского значится 234-й десантно-штурмовой полк (в/ч 74 268). Служит Алексей как минимум с 2016 года, он побывал командиром противотанкового орудия, заместителем командира взвода, разведчиком.

По телефону Алина Вишневская сказала корреспонденту «Важных историй», что до Алексея дозвониться сейчас невозможно: «Он еще не вернулся». На связь он иногда выходит, но никакой информации, когда сможет вернуться домой, нет.

Илья Сабуров

Своей матери, Анне Сабуровой, с телефона звонил 20-летний Илья Сабуров. На странице Сабурова во «ВКонтакте» под одной из фотографий, опубликованной в ноябре 2021 года впервые за долгое время, друзья спрашивают его: «Отслужил?», «Ты где, заебал?». Илья отвечает, что «еще год».

Судя по профилю в YouTube, Илья любит снимать обзоры компьютерной игры GTA, у его канала больше четырех тысяч подписчиков. Год назад в сообществе канала он написал: «Завтра запущу стрим через телефон мб парни я в армии а вы пишите чтобы я сливал сборки)». Последнее видео опубликовано 4 июня 2021 года. Судя по комментариям, Илья выложил его во время двухнедельного отпуска. Пять месяцев назад Иван снова написал в сообществе: «Иногда хочу вернуться снять нормальные ролики а не как раньше но нет возможности из за армии простите меня что забросил канал и всех подвел. На ютуб вернусь через пол года новом формате».

На сообщение корреспондента «Важных историй» в WhatsApp мама Ильи ответила следующее.

«Мне кажется что про эту бучу только ленивый не написал )))

Уже все по ней разобрались

И смотря какая версия вас интересует , Зеленский все по этому поводу придумал уже что да как там произошло

А если у человека есть голова на плечах и здравый смысл то врят ли в эту жуть про российских солдат можно верить , они даже над пленными не издеваются не говоря уже о мирных жителях )))

Вот лучьше бы вы разобрались кто глотки на дороге нашим пленным режет и расстреливает их и донесли бы эту информацию до красного креста и как они там содержатся тех кого укрофашисты не убили )))

Вот вы бы как журналист сделали бы хорошее дело»

Максим Грушевский

Максим Грушевский тоже звонил своей матери, Наталье. Максим принял присягу в декабре 2021 года — его мама выложила в социальных сетях фотографию сына в форме десантника. В комментариях подруга Натальи спрашивает, где служит ее «уже взрослый сын», Наталья отвечает, что в Пскове.

Пока сын воюет в Украине, его мама фотографирует младшую дочь, сестру Максима, на фоне игрушечного автомобиля с буквой Z.

На звонок корреспондента «Важных историй» Наталья не ответила.

Радий Забурин

Своей жене, Дарье Забуриной, бровистке из Пскова, звонил Радий Забурин. Путь Радия в военный мир был непростым. В 2013 году 17-летний Забурин проходил по уголовному делу — он был задержан с 96 граммами марихуаны. Затем пошел в армию. Судя по фотографиям одного из сослуживцев во «ВКонтакте», Радий начал служить в десантных войсках не позднее 2015 года. В 2016 году он уже был старшим наводчиком 234-го десантно-штурмового полка с окладом в 25 тысяч рублей.

Возможно, у Радия были проблемы с деньгами: с 2019 года почти 11 месяцев он пытался продать «разгрузочный жилет в хорошем состоянии». Со своей женой Дарьей Радий расписался год назад: на фотографиях со странички жены во «ВКонтакте» он в синем костюме и красном галстуке позирует вместе с невестой.

Мы позвонили Дарье Забуриной по номеру, который есть в списке исходящих телефона Скибы. Дарья решила все отрицать: «никто не звонил, вы ошибаетесь, никогда мне не звонили с Украины», муж никогда не был военным, работает «на гражданке», он строитель, в Украину не ездил, «всегда рядом». После нашего звонка Дарья закрыла свою страницу во «ВКонтакте».

Михаил Гурьянов

Своему дяде, Василию Шевченко, звонил Михаил Гурьянов. На странице дяди есть фотография Михаила в форме десантника с подписью «Племянник, Миша!!!». В августе 2020 года мама Михаила, Ольга, на своей страничке во «ВКонтакте» выложила семейную фотографию, на которой родственники обнимают Мишу, с подписью «Сына в армии». До 2020 года он работал разнорабочим и экспедитором.

Страница самого Михаила во «ВКонтакте» закрыта, на аватаре у него стоит мускулистый медведь на фоне триколора. Не так давно он изменил свою настоящую фамилию в социальной сети на «Шевченко». Однако в «Одноклассниках» Михаил активно продолжает пользоваться настоящим именем, последний раз он заходил на страничку 16 июня.

На звонок «Важных историй» дядя Гурьянова, Василий, ответил, что «ничем не может помочь, военная тайна».

Данил Коновалов (погиб)

Данил Коновалов 4 марта звонил родителям, Сергею и Надежде Коноваловым.

На фотографиях в «Одноклассниках» его отца в сентябре 2021 года веселый Данил позирует с парашютом, видны его шевроны, свидетельствующие, что он служил в десанте.

Под более поздними фотографиями отцу Данилы соболезнуют. На своей странице во «ВКонтакте» его младшая сестра София 30 мая выложила фотографию видеосозвона с братом с подписью «Мой. Единственный, родной», в комментариях ей тоже выражают соболезнования.

Фотографию Данилы также поставил 29 мая на аватар его друг, Дмитрий Марченко.

14 июня о гибели Данилы заявили официально: в паблике «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» написали, что молодой человек «пал смертью храбрых» «21 мая 2022 года в зоне проведения специальной военной операции на территории бывшей украины при штурме позиций неонацистских формирований возле села Липовое». «Уроженец Алтайского края, гвардии рядовой Коновалов Данил Сергеевич с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украины. Настоящий Друг и товарищ, который всегда приходил на помощь в трудную минуту. Ему было 20 лет». Это сообщение перепостила близкая Данилу Валерия Никулина, которой Коновалов тоже звонил 4 марта с телефона Ивана Скибы.

Мы дозвонились до родителей Данила. «Он сам нам сказал, что был в Буче, когда они вышли оттуда 30 марта», — ответила мама Данила, Надежда. По словам родителей, бригаду Данила сначала вывели в Беларусь, потом отправили в Белгородскую область, где они провели две недели. Сразу после этого Данила отправили воевать в Донецкую область, где он и погиб. «Вначале он сказал: „Я не пойду“, а потом: „Нет, я пойду, я не могу себя чувствовать отказником, я хочу отомстить за командира и за всех друзей“», — пересказывает разговор с сыном Надежда. «Они все там устали за это время», — говорит отец Сергей. Сообщить о смерти сына к ним приехали из военкомата и местной администрации. Похороны Коноваловым помогли оплатить. «Он с детства мечтал служить в ВДВ, — говорит Сергей Коновалов. — Не знали же, что это все будет, [когда он заключал контракт]».

Александр Попов (погиб)

20-летний Александр Попов 4 марта звонил своей матери, Ирине Кириенко, в Красноярск.

25 ноября 2021 года Ирина выложила фотографию старшего сына на площади трех вокзалов в Москве, а в комментариях написала: «Уже в Псков приехал, в часть едит». В самом начале войны женщина лайкнула пост от 3 марта, когда ее сын, скорее всего, вошел в Бучу: «Давайте поддержим наших ребят, которые сейчас творят историю, защищая мирное население Донбасса и Украины от нацистов».

А 31 мая этого года Ирина снова опубликовала несколько фотографий сына с подписью «Живым тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно». На соболезнования от подруг Ирина отвечает: «Держусь, у меня же малой ещё есть. Мы справимся». Младший сын Илья судя по фотографиям курсант-моряк.

По данным СМИ, Александр Попов погиб 19 мая. Он служил в Пскове по контракту. «Состоял на должности „стрелок-оператор парашютно-десантной роты“. Мечтал стать десантником, покорять небесные просторы, прыгать с парашютом», — передают журналисты слова младшего брата Александра, Ильи.

Когда труп Саши привезли домой, сопровождавший тело рассказал, что российских военных гоняли, «как кроликов по лесам» Корреспондент «Важных историй» дозвонился до мамы и тети Александра. Они сказали, что Саша связывался с ними 7 и 31 марта, говорил, что взял телефон у местной жительницы в магазине — свой телефон он потерял «в первом бою, в танке он у него утонул». «Да, конечно, он понимал, куда его отправляют», — говорит тетя Саши. «Эсэмэски, видео мне писал: „Мама, мы умрем!“ — это предпоследние, последние его сообщения были, но такие переписки начались уже в начале апреля, — делится мама. — Видать, у него предчувствие было». Маме Саша рассказывал, что «нацисты выводят мирных жителей из населенных пунктов, прикрываются ими»: «Я спросила: „Саша, у тебя что, пальчик на курок нажмется стрелять?“, он говорит: „Да“».

Женщины вспоминают, что бригада Александра остановилась под Донецком, в селе Триполье. Оттуда они буквально не дошли два километра до своих, когда их атаковали. Обе женщины после гибели Саши ничего не хотят знать про войну в Украине, «по сей день» не смотрят телевизор: «Я похоронила сына — больше ничего не хочу ни видеть, ни слышать». Но сестры сходятся в позиции: «Стереть эту Украину гребаную с лица земли! Так же бомбу бы закинули, как закинули на наших пацанов». Они говорят, что Сашу и других пацанов кинули «как пушечное мясо на обстрел нацистам». С момента обучения Александра прошло меньше полугода: «они не умеют еще толком стрелять, воевать». Когда труп Саши привезли домой, сопровождавший тело рассказал, что российских военных гоняли, «как кроликов по лесам». «Можно было вместо них выпустить элитные войска, у нас же такое хорошее вооружение в России имеется! Транспорт весь ломаный у них стоял, они ждали-ждали пока им запчасти привезут, не дождались — пошли каким-то лесом…» На вопрос, к кому это претензия, мама Саши говорит: к президенту.

Дмитрий Антонников (погиб)

Получив телефон взятого в плен украинца, Дмитрий Антонников позвонил своей жене, Валерии Максимовой. Мы выяснили, что Антонников был военнослужащим в/ч 74 268 с окладом 35 тысяч рублей на начало 2017 года.

Теперь на странице у его молодой жены Леры во «ВКонтакте» грустный пост в память о погибшем муже: «Ты ушёл из жизни, а из сердца — нет. Родной мой, я очень сильно люблю тебя». Дата публикации — 8 июня. В комментариях близкие поддерживают ее и пишут, что «Дима — герой!».

Валерии нам дозвониться не удалось.

На улице Яблонской

4 марта, когда российские военные звонили домой с телефона Ивана Скибы, были расстреляны восемь жителей Бучи: Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко. Все они до войны были мирными жителями, с началом войны присоединились к добровольческим отрядам.