На Одесчине контрразведка СБУ задержала агента, который корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман

В Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Вражеский агент о результатах обстрелов он докладывал своему куратору через закрытые каналы связи.

Как известно, этот мост активно обстреливался вражескими ракетами на протяжении мая.

Напомним, что глава Одесской ОВА Максим Марченко считал, что ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке россия пыталась отрезать часть Одесчины и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.