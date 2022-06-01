В Мариуполе ухудшается ситуация с питьевой водой, а оккупанты продолжают мародерствовать

В Мариуполе проблема с питьевой водой набирает обороты. Горожане вынуждены собирать воду из луж.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни», – рассказал Андрющенко.

Советник мэра также отметил, что оккупанты продолжают разворовывать городскую собственность. Так, захватчики увезли фонтан из Театрального сквера.

«Наконец-то появились данные о фонтане в Театральном сквере. Поверх которого был каток, который уже украли оккупанты. Фонтан, по которому бегал президент Зеленский в свой приезд в Мариуполь. Главное развлечение детей летом. Хорош был фонтан. Теперь его оборудование тоже будет украшать или что-нибудь на россии или в Донецке. Фонтан был похищен вместе с катком. Мародят все, до чего дотянутся», – отметил Петр Андрущенко.

Кроме того, по его информации, оккупанты планируют использовать в качестве мобилизационного ресурса арестантов Мариупольского СИЗО.