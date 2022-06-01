Заработал ресурс «Книга палачей украинского народа»

В Сети заработал сайт «Книга палачей украинского народа»
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
«Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках. Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех», – отметил Ермак.
На сайте можно найти российских оккупантов по их личным данным, информации о принадлежности к определенным воинским формированиям или по местам совершения ими военных преступлений. На ресурсе также опубликованы фото военных преступлений оккупантов.
Кроме ознакомления с военными преступления граждане также могут сообщать свою информацию о злодеяниях оккупантов.