российская армия в Сирии устроила провокации против американского контингента

Американские чиновники в Пентагоне называют провокационным и эскалационным поведение россиян, военный контингент которых за последний месяц стал нагло вести себя в Сирии.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на WSJ.

Отмечается, что в текущем месяце россияне провели серию операций против коалиции в Сирии, которую возглавляют США. В частности, нанесли авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска проводят миссию по обучению и консультированию местных бойцов.

россия при этом сообщила США, что она наносила авиаудары в ответ на ожидаемое нападение на сирийские правительственные силы, что могло привести к ранениям и уничтожению транспортного средства. Вскоре после этого российские истребители, в том числе два Су-35 и один Су-24, пролетели над Аль-Танфом, прежде чем нанести удар по боевому посту в гарнизоне. В гарнизоне Аль-Танф базируются 200 американских военнослужащих.

Американские вооруженные силы не находились вблизи базы при ударах, и в результате удара не было потерь. Однако эта операция обозначила «значительное увеличение провокаций».

Также на этой неделе россияне перебросили два истребителя Су-34 на северо-восток Сирии, где США проводили рейд, чтобы задержать производителя бомб «Исламского государства». По словам американских военных, российские истребители отступили после того, как США подняли собственные истребители F-16. Глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курила сказал, что «недавнее поведение россии было провокационным и эскалационным». WSJ отмечает, что российская эскалация в Сирии чревата прямым конфликтом с США.