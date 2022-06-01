«Подавляющее количество населением там на грани выживания»: Журналистка рассказала историю своего 71-летнего дяди из Мариуполя

Журналистка и общественный деятель Мария Кутнякова рассказала историю своего 71-летнего дяди, которому удалось 10 июня выехать из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Каждый раз, когда будете видеть новости об «улучшении уже сегодня» в Мариуполе, смотрите на фото руки моего дяди, который выехал из города 10 июня. Когда вы будете читать сообщения оставшихся в городе мариупольцев, которые рассказывают, что стало легче, можете написать мне в приват — я расскажу его истории. Там почти полный инфовакуум. Дяде 71 год, он слушал радио ДНР и подтирал задницу обновленным Приазовским рабочим. Но верил в Украину и нашу победу. Хотя думал, что Запорожье захватили((» - пишет девушка).

По ее словам, мужчина смог получить гуманитарку всего один раз — дали испорченную тушенку, масло, сахар и каши. Также он не смог получить новую карту рашистского мобильного оператора, а интернета у него нет.

«Он жил благодаря соседям, но и у них впоследствии еда кончилась. Затем мы передавали ему продукты и деньги (когда смогли выйти с ним на связь и выяснили, что он жив). Я сосчитала, что просто для нормального трехразового питания в Мариуполе одному человеку в месяц необходимо около 6000 грн по тем ценам. Лекарство это была отдельная история. У него астма. Слава богу, что был запас. Знаю многих, кто не дожил до открытия аптек в Мариуполе. И цены в этих аптеках ровно в 4 раза выше, чем в Украине. И не все лекарства есть», – добавила Кутнякова.

Журналистка пишет, что в городе очень много немощных пожилых людей, которые не могут себе ничего обеспечить.