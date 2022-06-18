Из плена вернули еще пятерых украинцев

Еще пятеро украинцев вернулись из плена.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства Украины.

«Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пять граждан Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных украинцев продолжается.

Напомним, как 10 июня из плена российских оккупантов в Украину вернули нескольких украинцев, в том числе главу Шевченковской объединенной территориальной громады Олега Пилипенко.