Командующего вдв рф отстранили из-за больших потерь оккупантов под Киевом, - СМИ

Командующий вдв россии генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Институт исследования войны (ISW), пишет «Укринформ».

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года – руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления протестов.

«На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ходе операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом», - говорится в сообщении.

Вместо Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа, генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.