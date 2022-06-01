В Мариуполе коллаборанты устроили «бизнес» на похоронах – безымянная могила стоит 20 тысяч гривен

В Мариуполе жители временно оккупированного города, которым нужно похоронить погибших родственников, вынуждены долго ждать гробов. А трупы в это время хранятся посреди улицы и даже «исчезают». Этим и пользуются дельцы.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Если двигаться «по процедуре» в Мариуполе, то при похоронах оккупанты бесплатно выдают гроб. Простой, из дерева, без обивки. Ждать в очереди такого гроба от одной до двух недель. Все это время труп будет находиться «в морге на Метро» прямо на улице. В жару. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически исчезают. То есть через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, но тело его уже исчезло», - рассказал он.

Эту ситуацию в свою пользу решили использовать «пособники» рашистов – заместитель Октябрьской (Центральной) райадминистрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич и его партнер из Макеевки.

Дельцы организовали «бизнес», за 20 тысяч гривен они обещают «порешать» все проблемы и провести похороны. За такие деньги пособники оккупантов кладут труп в гроб с обивкой и просто его закапывают. Никаких табличек с именем на могиле не устанавливают.

«То есть 20 тысяч гривен за безымянную могилу. Гробы производят в Новоазовске и Тельмановском районе. Такой вот бизнес на костях от коллаборанта», – добавил Андрющенко.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе начали сносить дома без разбора завалов - трупы вместе с мусором вывозят на свалку.