В Херсоне глава Антитеррористического центра при СБУ сдал оккупантам, где находятся минные поля, - глава облсовета

В Херсоне помощник начальника Херсонского управления СБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин выдал оккупантам карты минных полей и наводил вражескую авиацию.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

– По моему мнению, враг четко знал, где находятся все минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местам дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал по полям. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают.

- Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. Этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то они взрывались, - говорит Самойленко.

Он считает, что была недооценка ситуации со стороны правоохранителей. Где-то за неделю до начала боевых действий был сменен начальник областной полиции, а через 2-3 недели после начала войны уволен и руководитель областного СБУ.

- Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители, - сказал Самойленко.