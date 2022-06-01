Оккупанты закрыли дороги из Херсонской области, выехать можно только в Крым

Российские оккупанты закрыли все дороги, которые ведут из Херсонской области. Покинуть её можно только в направлении Крыма.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

- Да, все полностью закрыто, ни один коридор из Херсонской области с оккупантами не был согласован. Хотя мы пытались организовать такой конвой для доставки гуманитарной помощи даже под эгидой ООН, но россияне все равно не пустили.

- Более того, сейчас вообще нет возможности уехать из Херсонской области – только через оккупированный Крым. Однако там нужно проходить через фильтрацию: россияне раздевают мужчин, ища татуировки с украинской или военной символикой, но даже и женщин иногда не гнушаются осматривать. Также смотрят телефоны, нет ли украинской символики или патриотических призывов. Более того, у них уже есть даже инструкция, разрешающая применение оружия на поражение в случае любого сопротивления. И недели четыре назад был инцидент – россияне расстреляли наших волонтеров, которые возили лекарства, - рассказал Самойленко.

По его словам, в области очень сложная ситуация с медикаментами.

- Ведь медикаменты из Украины мы не можем поставлять, а россияне не предоставляют свои, потому что у них есть условие, чтобы лечение проходило по российским медицинским протоколам. Но этого не желают наши медики. К тому же ведущие врачи сейчас выезжают за пределы Херсонской области.