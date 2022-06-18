ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США могут передать Украине еще четыре системы Himars

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 19 июня.

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00:34 ВСУ взорвали вражеский склад с боеприпасами.

00:31 Издание Politico пишет, что Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину четырех дополнительных РСЗО Himars, сообщает «УНИАН».

При этом Politico напоминает, что отправка первых четырех американских реактивных систем залпового огня в Украину уже в процессе. Решение еще не окончательное, сказал один из чиновников Минобороны, отметив, что вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами. По словам чиновника, решение будет «основано на неотложных потребностях Украины».

00:17 Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола беспощадно уничтожают российские оккупационные войска из американских гаубиц М777.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.