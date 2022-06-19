Война на Николаевщине: Вчера оккупанты дважды атаковали ракетами Николаев, попали в завод, колбасный цех и жилой дом

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 июня доступна по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 19 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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08:11 В ОК «Південь» сообщают, что обстановка в зоне ответственности стабильно напряжена.

«Враг продолжает укрепляться на занятых рубежах, зверствовать и мародерствовать в оккупированных населенных пунктах, скулить и жаловаться в разговорах с родными, что не имеет сил, мотивации и перспектив на этой войне», - говорится в сообщении.

Противник придерживается тактики воздушных и ракетных ударов, артиллерийско-минометных обстрелов. Вертолетом враг пытался атаковать наши позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

«Дважды ракетами атакован Николаев. Среди дня двойной удар ракетами типа Х-55 нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – пятью «Калибрами» со стороны Херсонщины. 1 ракета уничтожена нашим подразделением переносным зенитно-ракетным комплексом. 2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех. Пожары на заводе и цехе на общей площади около 400 кв.м локализованы. Предварительно жертв нет, масштабы разрушений уточняются», – сообщили в ОК «Південь».

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.

«Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снигиревки, а истребителем – по составу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины. Общие потери противника подтверждены в количестве 28 рашистов, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники. Окончательные потери – уточняются», - говорится в сообщении.

Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. Сейчас в готовности к ракетному удару 28 «Калибров» на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подлодках. Также на выполнении боевых задач – 3 вдк.

07:44 Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что украинские военнослужащие на Херсонском направлении получили американскую ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS.