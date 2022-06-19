Оккупанты с начала войны незаконно вывезли на территорию россии более 300 тысяч украинских детей

российские захватчики со дня полномасштабного вторжения в Украину вывезли на свою территорию более 1,9 миллиона человек, в том числе свыше 307 тысяч детей.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев, передает «Интерфакс».

Указывается, что несмотря на трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки в россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик вывезли 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка.

«А всего с начала специальной военной операции - 1 936 911 человек, из которых 307 423 - дети», - сказал на брифинге в субботу начальник Национального центра управления обороной рф Михаил Мизинцев.

Он добавил, что российская база данных содержит свыше 2,7 миллиона обращений от желающих переехать в россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины и подконтрольных Киеву территорий лднр.