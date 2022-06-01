Пытаясь скрыть свои ракетные удары по жилым домам Николаева, минобороны рф заявило о постановочных видео с актерами

В минобороны рф заявили, что украинские спецслужбы в Николаеве якобы «готовят постановочные выдеосъемки, задействуя актеров»
Заявление оккупационного ведомства было распространено поздно ночью 18 июня.
Как известно, 17 июня оккупанты нанесли три ракетных удара по Николаеву. Две ракеты поразили инфраструктурные объекты, а третья повредила 21 многоквартирный дом и 3 частных дома. В результате два человека погибли, еще 20 получили ранения.
Вечером 18 июня минобороны рф выпустило заявление, в котором заявило о «подготовке украинскими спецслужбами постановочных видеосюжетов».
«По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных Сил России частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США. В дальнейшем отснятые постановочные материалы планируется распространить в украинских и западных СМИ с обвинением российских Вооруженных Сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам», – заявили в военном ведомстве страны-оккупанта.