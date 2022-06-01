В Запорожской ОВА заявили, что оккупанты вводят смертную казнь, чтоб запугать местное население, но партизаны сопротивляются

В Запорожской области на временно оккупированных территориях оккупанты пытаются запугать местное население и вводят смертную казнь.

Об этом пишут в Telegram-канале Запорожской ОВА.

Он отметил, что оккупанты стараются сломать сопротивление и запугивают людей, но партизаны продолжают бороться. В то же время время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы.

При этом, боевой дух оккупационных войск очень низкий, поэтому фиксируются случаи дезертирства. Также отказавшихся участвовать в боевых действиях держат в подвалах.

– Они все военные преступники. Нарушили множество правил ведения войны. Еще пара преступлений для них уже не важны. Конец для них будет одинаков. Если они хотят, пусть друг друга перестреляют и быстрее убираются с нашей земли, - заявил Александр Старух.

Также он рассказал, что благодаря профессионализму и устойчивости ВСУ в Северодонецке, войска оккупантов не могут активно наступать на Запорожском направлении.

- Если враги будут иметь успехи на Донецком или Луганском направлении, то потом встанет вопрос о других территориях Украины. Мы должны сплотиться и помогать ВСУ совершать достойный отпор и со временем перейти в контрнаступление, чтобы не было псевдореспублик, чтобы у нас все было Украина, - сообщил Старух.

Как известно, так называемый «верховный суд» террористической «днр» вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко приговорены к смертной казни.

По информации «Преступности.НЕТ», Шон Пиннер, Эйден Аслин и Брагим Саадун воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты. Кроме того, на данный момент в плену у оккупантов находятся также иностранные граждане, которые являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, что ранее Госсекретарь США Этони Блинкен, заявил, что Штаты обеспокоены вынесением этого смертного и призывали рф соблюдать нормы гуманитарного права.