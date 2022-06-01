В рф отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва» - родственникам угрожают спецслужбы

В россии отказываются признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера «Москва».

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи русских моряков скрывать информацию о своих погибших на крейсере «Москва» родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

При этом, родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.

Также сообщается, что, узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

«Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере «москва», продолжает расти», - добавили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что отцу пропавшего без вести российского моряка Егора Шкребца заявили, что крейсер «Москва», на котором он проходил службу, вообще не принимал участия в «военной спецоперации» в Украине.