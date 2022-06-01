«Нет, мам! Все. Не хочу после всего»: Оккупант просит мать сделать справку «по уходу» за родственниками, чтобы он мог вернуться с войны домой

Российский оккупант, который находится на Харьковском направлении, в телефонном разговоре с матерью рассказал, что он хочет поскорее вернуться домой, однако ему придется воевать еще как минимум пол года.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Захватчик рассказывает, что он останется на войне, как минимум, на полгода, ведь прежние обещания о трехмесячном сроке исполнены не будут. Поэтому, ищет возможность уволиться любым способом.

— Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться и мне сказали, возможно «по семейным», если нужно «по уходу». Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня уволили и домой отправили. Что родители в Кыргызстане находятся и что я один в семье, некому ухаживать, - рассказал он.

Мать оккупанта агитирует не спешить с решениями, уйти в отпуск, чтобы потом, возможно, вернуться снова в Украину. Однако прозревший захватчик настроен категорически.